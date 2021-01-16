MANİSA'NIN Kula ilçesinde kar yağışı, dün sabah saatlerinde etkili oldu. Yoğun şekilde yağan kar sebebiyle, İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik bir süre aksadı. 1 saat trafiğe kapalı kalan İzmir istikametinde karayolları ekiplerinin çalışmaları ile trafik kontrollü şekilde açıldı. Kış lastiği olmadığı ve zincir takmadığı için bekletilen sürücüler yolun tamamen trafiğe açılmasının ardından İzmir istikametine gönderildi.
BATUHAN
İzmir- Ankara yolu kapandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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