Karın tadını çıkardılar

MANİSA'DA 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'na yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Spil Dağı'nın zirvesinde bulunan bungalov evlerin olduğu bölge beyaza büründü. Durumu fırsat bilen vatandaşlar Spil Dağı Milli Parkı'na akın etti. Çocuklar, kar topu oynamanın keyfini yaşadı. Spil Dağı Milli Parkı'nda kar keyfini ailesiyle birlikte çıkaran İbrahim Adıgüzel, hava sıcaklıklarının bu yıl mevsim normallerinin üzerinde olması sebebiyle dağa kar yağmayacağı endişesi içerisinde olduklarını ifade ederek, Ocak ayı ortalarında karla buluştukları için sevindiklerini söyledi. Adıgüzel, ailesiyle birlikte karın keyfini çıkardıklarını dile getirerek, "Bu sene havaların sıcak olmasından dolayı karı baya bekledik. Ancak beklentimiz mutlulukla bitti. Ocak ayı ortasında yılın ilk karının zevkini çıkarıyoruz" dedi.

NERMİN UÇTU