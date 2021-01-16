Kayıp doktorun son görüntüsü

KOCAELİ'DE 2 gündür kayıp olarak aranan doktorun son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Kocaeli'de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, önceki gün kamyoneti ile kar yağışının başladığı Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağları'na gideceğini söyleyerek ayrıldı. Tolun'dan 1 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu 112'ye bildirdi. Tolun'un gideceğini söylediği bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. 2 gündür bölgede aranan Tolun'un aracı ile Kartepe'ye çıkma anları ise bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı.