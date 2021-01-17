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Vücutlarını diri tutmak için -20 derecede spor yaptılar

'nın kentinde sular altında kalan bir kireç taşı madeninde bir araya gelen "kış yüzücüleri", dondurucu soğuğa aldırmadan suya girip spor yaptı.

Vücutlarını diri tutmak için -20 derecede spor yaptılar

17.01.2021, 17:59

Zor yaşam şartları Polonyalıları zorlarken, bunu fırsata çeviren de oluyor. Krakow kentinde sular altında kalan bir kireç taşı madeninde bir araya gelen "kış yüzücüleri", dondurucu soğukta suya giriyor.

Spor salonlarının kapalı olması bile yüzücüleri durdurmuyor. Bikinili ve mayolu sporcular, buz gibi sularda vücutlarını diri tutmaya çalışıyor.





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