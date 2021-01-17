Yer elması kansızlığa iyi geliyor

Yer elması içinde birçok hastalığa karşı koruyucu özelliği bulunan 'inülin' maddesi bulunur. Bu maddenin bağırsaklar üzerinde önemli fonksiyonları vardır. Özellikle kolon kanserine karşı önemli ölçüde koruma sağlar. İçerdiği demir minerali bakımından zengin oluşu sayesinde ise kansızlığa iyi gelir. Yer elması madde ve potasyum bakımından zengin olduğundan kalp damar hastalıkları riskini de azalmaktadır.
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