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Haberler Yaşam Ağabeyini öldürüp yeğenini yaraladı

Ağabeyini öldürüp yeğenini yaraladı

Ağabeyini öldürüp yeğenini yaraladı

18.1.2021

Antalya'nın Alanya ilçesinde A.A. (36), çıkan tartışma sonucu aynı binada oturan ağabeyi Mehmet A'yı (48) ve yeğeni C.A'yı (20) av tüfeğiyle vurdu. Mehmet A. hastanede yaşamını yitirirken, oğlu C.A'nın tedavisi sürüyor. Ağabeyi ve yeğenini ağır yaralayan A.A, jandarma ekiplerince av tüfeğiyle birlikte evinde yakalanarak, gözaltına alındı. A.A. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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