AK Parti’de yoğun kongre haftası

AK Parti yeni yıl ile birlikte kongrelerine hız verdi. Pandemi nedeniyle iki kez ara verilen kongrelere geçen hafta yeniden başlandı. Bugünden itibaren ise 3 gün üst üste toplam 19 il kongresi yapılacak. Kongrelere Başkan Recep Tayyip Erdoğan videokonferansla katılacak. Bugün Muş, Bitlis, Elazığ, Bingöl, Kilis, Manisa, Adıyaman, Mardin, Aydın il kongreleri, yarın Karabük, Düzce, Çorum, Amasya, Bartın il kongreleri, Çarşamba ise Yalova, Sakarya, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale il kongreleri yapılacak. İl kongrelerine genel başkan yardımcıları partiyi temsilen yüz yüze katılırken Erdoğan ise ortak yayınla partililere seslenecek. AK Parti'de bugüne kadar 934 ilçe ve 23 il kongresini yapıldı. İlçe kongrelerinin Ocak ayı sonuna kadar, il kongrelerinin ise Şubat'ta tamamlanması planlanıyor.

EDA IŞIK