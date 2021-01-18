  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Çekici, yol bakım kamyonuna çarptı

Çekici, yol bakım kamyonuna çarptı

Çekici, yol bakım kamyonuna çarptı

18.1.2021

İSTANBUL Eyüpsultan D-100 Karayolu Haliç Köprüsü üzerinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen çekici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ekibine ait kamyona çarptı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kamyon sürücüsü Samet Kaya, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan ve ismi öğrenilemeyen çekici sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çekici, yol bakım kamyonuna çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.