Çekici, yol bakım kamyonuna çarptı

İSTANBUL Eyüpsultan D-100 Karayolu Haliç Köprüsü üzerinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen çekici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ekibine ait kamyona çarptı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kamyon sürücüsü Samet Kaya, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan ve ismi öğrenilemeyen çekici sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti.