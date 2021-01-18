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Haberler Yaşam Datça’da oltaya 400 kiloluk balık takıldı

Datça’da oltaya 400 kiloluk balık takıldı

Datça’da oltaya 400 kiloluk balık takıldı

18.1.2021

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde balık avlamak için denize açılan balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 400 kiloluk Ay Balığı, tekrar denize bırakıldı. Kılıç Balığı avı için denize açılan Datçalı balıkçılar Umut Kantarlı ve Serkan Akdeniz, oltalarına takılan balığı görünce şaşkınlık yaşadı. Balığın nesli tükenmekte olan Ay Balığı olduğunu gören balıkçılar, dev balığı tekrar denize bıraktı.

ADEM ÜLKER

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