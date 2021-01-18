Datça’da oltaya 400 kiloluk balık takıldı

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde balık avlamak için denize açılan balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 400 kiloluk Ay Balığı, tekrar denize bırakıldı. Kılıç Balığı avı için denize açılan Datçalı balıkçılar Umut Kantarlı ve Serkan Akdeniz, oltalarına takılan balığı görünce şaşkınlık yaşadı. Balığın nesli tükenmekte olan Ay Balığı olduğunu gören balıkçılar, dev balığı tekrar denize bıraktı.

ADEM ÜLKER