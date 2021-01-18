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Haberler Yaşam Karısının yüzünü falçatayla parçaladı

Karısının yüzünü falçatayla parçaladı

'de yaşayan Ukraynalı , boşanmak istediği ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından 15 Ocak'ta falçatalı saldırıya uğradı. Kadının aldığı darbeler sonrasında yüzünün felçli kalacağı belirtildi.

Karısının yüzünü falçatayla parçaladı

18.1.2021

Öte yandan Butim saldırgan adamın hala kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtti. Butim'in şikayetçi olduğu Mesut Öztürkmen'in yakalandığı, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi. Daha önce intihara teşebbüs ettiği öğrenilen Öztürkmen'in tehdit suçundan da sabıkası olduğu ortaya çıktı.



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