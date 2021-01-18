Öte yandan Butim saldırgan adamın hala kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtti. Butim'in şikayetçi olduğu Mesut Öztürkmen'in yakalandığı, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi. Daha önce intihara teşebbüs ettiği öğrenilen Öztürkmen'in tehdit suçundan da sabıkası olduğu ortaya çıktı.
Karısının yüzünü falçatayla parçaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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