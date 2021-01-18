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Haberler Yaşam Maraşlı yeni bölüm canlı izle

'nin yeni dizisi bomba gibi bir ilk bölümle yayın hayatına merhaba dedi. Fragmanlarıyla diziseverlerden tam puan alan Maraşlı, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Başrollerinde ve 'un yer aldığı Maraşlı dizisi şimdiden araştırılmaya başlandı.

Maraşlı yeni bölüm canlı izle

18.01.2021, 19:49

MARAŞLI DİZİSİNDE BU HAFTA

Maraşlı, kızını bu hale getirenlerin Türel ailesinden olduğuna emindir. Maraşlı için ailenin her bireyi şüphelidir. Bu nedenle Mahur'u koruma görevine geri döner. Maraşlı'nın, Türel ailesini tanımak için atacağı ilk adımı ne olacak?

MARAŞLI YENİ BÖLÜM İZLE

Mahur'un suikast girişimden haberi yoktur. Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkar. Mahur'un bir planı vardır. Maraşlı'yı bıktırarak görevi kendi rızası ile bıraktırmaya çalışır. Mahur bu planında başarılı olacak mı?

Firuzan, Sedef Hanım'dan kalma fidanlığı kış bahçesine çevirir. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanır. Hayal kırıklığına uğrayan Mahur'un yanında sadece Maraşlı olur. Maraşlı ve Mahur arasındaki buzlar erimeye başlayacak mı?

Savaş; Aziz Bey'e, istediği fotoğrafların 24 saat içinde kendisine verilmemesi halinde Mahur'un öldürüleceğini söyler. Maraşlı, Savaş ve Aziz'in büyük buluşmasında yaşananlar herkesi şoke edecektir.

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