‘Ne olur son bir kez göreyim’

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç köyünde yaşayan Yakup Yıldız (59), bir arkadaşıyla mantar toplamaya gitti. Yakup Yıldız, bir süre sonra aniden fenalaşarak yere yığıldı.

HAYATA DÖNDÜRÜLEMEDİ

Arkadaşının 112'den yardım istemesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yaklaşık yarım saat tırmanarak Yıldız'ın bulunduğu bölgeye ulaştı. Yıldız, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajına rağmen hayata döndürülemedi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yıldız'ın cansız bedeni sedye ile taşınarak indirildi ve Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Morgdan alınan cenaze Kızılağaç köyüne getirildiğinde Yıldız'ın eşi ve çocukları fenalık geçirdi. Cenazeyi gören Yıldız'ın eşi Mehtap Yıldız, "Adamımı verin. Onu bana gösterin. Son bir kez göreyim ne olur. Beni bırakıp nerelere gittin, ben sana mantar toplardım" diye feryat etti. Yıldız'ın cenazesi Kızılağaç köyünde toprağa verildi.

Tuba AYHAN