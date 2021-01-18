DENİZLİ Acıpayam'da şiddet gördüğü gerekçesiyle kocasından boşanmak isteyen ve davası süren 3 çocuk annesi Şerife B. (52), nafaka borcunu ödemeyen eşi Süleyman B. (51) hakkında icra işlemi başlattığını, bu nedenle eşi tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Şerife B, 4 kez koruma kararı aldırmasına rağmen öldürülmekten korktuğunu söyledi. Kadınların da özgürce yaşamaya hakkı olduğunu ifade eden Şerife B, "Seni öldürür, toprağa gömerim diye tehditler savuruyor. Evimden çıkamaz oldum. Bana bir şey yapmasından korkuyorum. Ben de diğer kadınlar gibi öldürülmekten korkuyorum. Koruma kararı aldırıyorum yine geliyor. Can güvenliğim tehlike altında" diye konuştu. Süleyman B. ise eşinin iddialarının tamamen yalan olduğunu söyledi.

SEBAHATTİN ALP