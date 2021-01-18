  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Tamire giderken kazada can verdi

Tamire giderken kazada can verdi

'ın ilçesinde meydana gelen kazada 'nın kullandığı ticari araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, iş arkadaşı yaralandı.

Tamire giderken kazada can verdi

18.1.2021

Kaza, Didim-Söke yolu üzerinde meydana geldi. Didim'e bağlı Yeşiltepe mevkiine beyaz eşya servisi için çağrılan Eray Akaya (24) yönetimindeki 09 YN 841 plakalı ticari servis aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. 112 sağlık ekiplerinin incelemesinde araç sürücüsü Eray Akaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta bulunan mesai arkadaşı Erkan Ergün (48) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tamire giderken kazada can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.