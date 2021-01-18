Kaza, Didim-Söke yolu üzerinde meydana geldi. Didim'e bağlı Yeşiltepe mevkiine beyaz eşya servisi için çağrılan Eray Akaya (24) yönetimindeki 09 YN 841 plakalı ticari servis aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. 112 sağlık ekiplerinin incelemesinde araç sürücüsü Eray Akaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta bulunan mesai arkadaşı Erkan Ergün (48) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
HÜSEYİN ÇALIŞKAN
Tamire giderken kazada can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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