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Haberler Yaşam 4 yaşındaki emir kalbine yenildi

4 yaşındaki emir kalbine yenildi

Muğla'nın ilçesinde yaşayan Ercan- Gülistan Ata çifti, 4 yaşındaki oğulları Emir Seyit ile birlikte hafta sonu tatilini geçirmek için 'nin ilçesine gitti.

4 yaşındaki emir kalbine yenildi

19.1.2021

Emir Seyit, Kolak Mahallesi'ndeki dedesinin evinde aniden rahatsızlanınca baba Ercan Ata, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, küçük Emir Seyit'i Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Emir Seyit, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Doğuştan kalp yetmezliği hastası olduğu öğrenilen Emir Seyit Ata'nın, yapılan ilk incelemede kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Emir Seyit'in cenazesi, Çameli'nin Kolak Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

SEBAHATTİN ALP

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