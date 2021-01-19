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sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

() online final sınavı 16-17-18 Ocak tarihinde gerçekleşti. Sınava katılım sağlayan öğrenciler merakla sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte detaylar...

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

19.01.2021, 10:29

AÖF final sınavları geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşirken öğrenciler de sınav sonuçlarını merakla araştırıyor. 16 Aralık tarihinde başlayan güz dönemi final sınavları hala devam ederken gerçekleşen sınavların sonuçları belli oldu mu? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF online final sınavları 16-17-18 Ocak ve 23-24-25 Ocak tarihleri aralığında düzenlenecek. 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyılda okutulan fark dersleri sınavları 16-17-18 Ocak, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri sınavları ise 23-24-25 Ocak'ta yapılacak. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.

AÖF sınav sonuçları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi. 21 Aralık 2020 tarihinde sona eren sınavın sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı. Sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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