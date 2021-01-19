Kanlı sokak!

Aydın'da sokak ortasından akan kanlı sudan etrafa yayılan pis kokuya vatandaşlar tepki gösterdi. Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi Küme Evler önünde bulunan sokakta kanlı su akmaya başladı. Paniğe kapılan vatandaşlar, kanlı suyun sokağın üst kısmında bulunan besihanenin rögarının taşması sonucu ortaya çıktığını belirledi.

İHBAR üzerine belediye ekipleri, sokaktaki kanlı suyu temizledi. Yağmur yağdığında sokakların kanlı suyla dolmasına tepki gösteren vatandaşlar, "Korona virüs döneminde hijyene önem verilmesi gerektiği söyleniyor. Fakat bizim sokaktan kanlı su akıyor. Sokağımız adeta kan gölüne döndü. Bu durum hem kötü kokuya neden oluyor, hem de sağlığımızı tehdit ediyor. Bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.



FOTOĞRAF: MURAT ŞENBAKLAVACI