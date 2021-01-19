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Haberler Yaşam Kayıp doktorun cesedi bulundu

Kayıp doktorun cesedi bulundu

Kayıp doktorun cesedi bulundu

19.1.2021

KOCAELİ'NİN Kartepe ilçesinde, 13 Ocak günü kamyoneti ile gezmeye çıkan Doktor Uğur Tolun ölü bulundu. Uğur Tolun'a ait aracın, Derbent Mahallesi'nde bulunan kanala düştüğü, kazada doktorun öldüğü tespit edildi. Polis ve Cumhuriyet Savcısı kaza yerinde inceleme yaptı. İNCELEMENİN ardından Doktor Tolun'un cenazesi morga kaldırılırken, aracın menfezden çıkarılması için de çalışma başlatıldı. Arama çalışmalarına katılan ekipler ise Kartepe bölgesinden koordinasyon merkezine geri çağırıldı.

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