Köpeği fazla ekmek yiyor diye öldürdü

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesine bağlı Çiftlik köyünde bir çoban köpeği fazla yediği gerekçesiyle sahibi tarafından vurularak öldürüldü. Keçi besiciliği yapan 66 yaşındaki Kemal Dural, dağlarda otlayan keçilerini yabani hayvanlardan korumak için bir çoban köpeği satın aldı.



JANDARMAYA BİLDİRDİ

DURAL, bir süre sonra keçilerini sattı ve köpeği bir süre daha beslemeye devam etti. Bir süre sonra köpeği beslemekten sıkılan Dural, fazla ekmek yediği gerekçesiyle köpeğini çift sabanına bağladı ve av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Vicdansızlığı gören Dural'ın damadı İsmail Kaplan (40), durumu jandarma ekiplerine bildirerek kayınpederinden şikayetçi oldu. Damat Kaplan, kayınpederinin köpeği, günde 5 ekmek yediği için öldürdüğünü öne sürdü. Kaplan, kayınpederinin kendisine, 'Günde 5 ekmek veriyorum' dediğini iddia ederek, "Köpeği daha önce de öldürmeye çalıştı. Başaramayınca çift sabanına bağladı ve 2 el ateş ederek öldürdü. Jandarma Karakolu'na giderek şikayette bulundum" dedi. Jandarma ekiplerinin konu hakkında tuttuğu tutanağı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gönderdiği ve şahsa idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.



VAHSETİ OTOPSİ İLE BELGELEDİ

KAYINPEDERİNİN av tüfeğiyle bir el kurşun, bir el de saçma ateşlediğini öne süren Kaplan, köpeğin silahla vurularak öldürüldüğü belgelemek için şehir merkezinden veteriner hekim çağırdığını ve otopsi raporu aldığını söyledi. Veteriner Hekim Yusuf Kayacık da otopsi yaptığı köpeğin ölüm nedeninin birden fazla ateşli silah yaralanması olduğunu söyledi.

FERDİ YAVUZ