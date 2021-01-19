Korona da ne kumar sahane!

AYDIN'IN Nazilli ilçesi Turan Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bulunan bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarını alan Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri işyerinin kapılarının kilitli olması nedeniyle çilingir yardımı ile içeri girdi. Yapılan baskında korona virüs salgınını hiçe sayarak kumar oynayan 9 kişi suçüstü yakaladı. 9 kişiye toplam 39 bin 375 lira para cezası kesildi. Kahvehane sahibi M.T'ye ise kumara yer temin etmek, içki satışı yapmak ve sigara yasağına uyulmaması nedeniyle toplam 49 bin 700 TL para cezası kesilip, hakkında adli işlem yapıldı.

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