Müge Anlı canlı izle 19 Ocak Salı!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Üç yıldır kayıp olarak aranan 48 yaşındaki Hakan Bey bulundu. Yakınları hayatından endişe ediyordu. Üç yıldır kayıptı Cuma günü bulundu. Bir seyircinin telefonuyla kayıp adama ulaşıldı. Telefonla ulaşılan Hakan Bey, Esenyurt'a gideceğini söyledi. Ekipler Esenyurt'a evine gitti. Ailesiyle kavuşan Hakan Bey ve ailesinin mutluluğu gözlerinden okundu. 46 yaşındaki İzzet Bey'in tedavisi başlıyor. İzzet Döndü 'nün sevgi izi yaptırıp kardeşi Meral Döndü tarafından Bakırköy Ruh Sağlığı Hastanesine yatırdığını iyileşmesi için gerekenlerin yapılacağı bilgisi verildi. Erdem-Ceylan çiftinin yeni hayatı. Müge Anlı'da hayaller gerçek oluyor. Erdem-Ceylan çiftinin değişen hayatı. Evleri yenilen çift ve çocukları artık mutlu. Ceylan Hanım bu sefer mutluluktan ağladı. Aile çocukları ile birlikte canlı yayında... Gizli Tanık saat 16.30 arasında Âlime Hanım'ın elinde beyaz bir şişe olduğunu Ali Toprak'ın elindeki telefonla oynadığını ama Alime'nin sürekli eşiyle tartıştığını söylediğini ayrıca evlerinin seraya çok yakın bir yerde olduğunu söyledi. Alime Toprak'ın cinayetle ilgili şüphelendiği Çetin Tunç konuştu.