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Haberler Yaşam Mustafa’nın yürümesi 25 bin liraya bağlı

Mustafa’nın yürümesi 25 bin liraya bağlı

Mustafa’nın yürümesi 25 bin liraya bağlı

19.1.2021

AYDIN'IN Germencik ilçesinde yaşayan ve ölümcül kas hastalığı nedeniyle ayağa kalkamayan 3 yaşındaki Mustafa Duru'nun yürüyebilmesi için ailesi yardım bekliyor. Baba Muhammed Duru, 45 bin liralık cihazlar için 20 bin liranın toplandığını belirterek, kalan miktarın kısa zamanda toplanması gerektiğini söyledi. Baba Duru, "Tek isteğimiz oğlumuzun yürüdüğünü görebilmek. Oğlumun yürümesini ve fiziksel fonksiyonlarının güçlenmesini sağlayacak olan 2 cihaz için 25 bin liraya daha ihtiyacımız var" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

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