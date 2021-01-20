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Haberler Yaşam Doktorlar ve hemşireler artık izne çıkabilecek

Doktorlar ve hemşireler artık izne çıkabilecek

Doktorlar ve hemşireler artık izne çıkabilecek

20.1.2021

Sağlık Bakanlığı, aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu tüm sağlık çalışanları için izin yasağını kaldırdı. Sağlık Bakanlığı'nca, 81 ilin sağlık müdürlüklerine, personelin yıllık izin, istifa, emeklilik durumundaki yeni düzenlemelere ilişkin yazı gönderildi. Buna göre, Sağlık Bakanlığı personeline, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin verilebilecek. Sağlık Bakanlığı yazısına göre, emeklilik talebinde bulunan personelin işlemleri yerine getirilecek. Bakanlıkça, Kovid-19 pandemisi dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik olarak, izin ve emeklilik işlemleri kısıtlaması getirilmişti.

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