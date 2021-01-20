Gaziemir Belediyesi’nden tuvalet rezaleti

İzmir'de, Gaziemir Belediyesi bir rezalete daha imza attı. Korona virüs salgını günlerinde yasakların olmadığı zamanlarda vatandaşların yoğun ilgisini gören Sarnıç Gölet Alanı'nda bulunan tuvaletlerin bakımsızlığı görenleri adeta şoke etti. Bölgenin en uğrak dinlenme alanı olmasına rağmen Gölet Alanı'nda bulunan tuvaletlerin bakımsızlığı vatandaşları adeta çileden çıkardı. Gölet Alanı'nda bulunan tuvaletlerin zemini toprak içerisinde kalırken, uzun süredir temizlenmediği ve çöplerinin toplanmadığı görüldü.

MERT ALPDÜNDAR