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Haberler Yaşam Kar, çocuklar için eğlenceye dönüştü

Kar, çocuklar için eğlenceye dönüştü

Kar, çocuklar için eğlenceye dönüştü

20.1.2021

Aydın'da kar yağışı etkili olurken çocuklar karın keyfini çıkardı. Yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Aydın'ın yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı. Kuşadası ilçesine 6 yıl sonra kar yağdı. Birkaç yıldır kar yağmayan Karacasu ilçesinde ise genç yaşlı vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Çocuklar karın biriktiği alanlarda gönüllerince eğlendi. İlçenin çeşitli yerlerinde kartpostallık görüntüler oluştu. Kırsal mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar zaman zaman kapandı. Vatandaşlar, özellikle kurak geçen kış günlerinde yağan kar nedeniyle ayrıca bir sevinç yaşadı.

KAZIM YÖRÜKCE

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