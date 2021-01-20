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Haberler Yaşam Son 50 yılın en kısa senesi 2021 olacak

Son 50 yılın en kısa senesi 2021 olacak

Uzmanlar, dünyanın son 50 yılda Güneş etrafındaki dönüş hızının artması nedeniyle 2021 yılının normalden daha kısa olacağını açıkladı.

Son 50 yılın en kısa senesi 2021 olacak
AA

20.01.2021, 08:28

Kanada'nın York Üniversitesinden astronomi ve fizik profesörü Paul Delaney, katıldığı bir televizyon programında, dünyanın dönüş hızının arttığını ve bu değişimin yeryüzünde zamanın yavaşlaması anlamına geldiğini belirtti.

Bilimsel hesaplamalara göre, 2021'de ortalama bir gün, 24 saatlik (86 bin 400 saniye) normal bir güne göre 0,05 milisaniye daha kısa olacak.

Kısalmanın küresel iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirten Prof. Delaney, eriyen buzulların dünya üzerindeki kütlenin konumlanma şeklini değiştirdiğini ve suların dünyanın dönüş eksenine yaklaştıkça onun dönme hızını arttırdığını ifade etti.

Delaney, dünyanın bu durumunu daha hızlı dönebilmek için kollarını bedenine yaklaştıran bir patenciye benzetti.

"KÜRESEL ISINMA ZAMAN DİLİMİ VE GÜNLERİN BELİRLENMESİNİ ETKİLEYEBİLİR"

Söz konusu kısalmanın saniyeden çok daha az olacağından insanların günlük faaliyetlerini etkilemeyeceğine dikkati çeken Delaney, iklim değişikliği nedeniyle buzulların erimesinin zaman içinde küresel zaman dilimini ve günlerin belirlenmesini etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Delaney, bu durumu önlemek için "artık saniye" uygulamasına geçilebileceğini kaydetti.

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