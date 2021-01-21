Çalıntı aracın parçaları evin salonundan çıktı

İZMİR'DE çalıntı otomobili gerçek fiyatının çok altında satın alan şüphelinin, aracın kapı, direksiyon, koltuk, bagaj kapağı gibi parçalarını evinin salonuna sakladığı ortaya çıktı. 6 Ocak'ta meydana gelen hırsızlık olayının ardından polis, kimliklerini belirlediği S.T. ile Ş.B'yi operasyonla yakalandı. Şüpheliler ifadelerinde, çaldıkları aracı sanayi sitesinde iş yeri bulunan A.S'ye sattıklarını söyleyince bu kişi de gözaltına alındı. A.S'nin evinde yapılan aramada, otomobilin parçaları bulundu.