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Haberler Yaşam Erkek arkadaşı ölünce kalbine sıktı

Erkek arkadaşı ölünce kalbine sıktı

Erkek arkadaşı ölünce kalbine sıktı

21.1.2021

DİYARBAKIR'DA bir kadın, kalp krizi geçiren erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra hastane koridorunda kalbine sıktığı kurşunla intihar etti. Olay önceki akşam meydana geldi. Kalp krizi geçiren Medeni Aykal (45) özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aykal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeni ile hayatını kaybeden Aykal'ın kız arkadaşı olduğu öğrenilen Derman Bakır, hastane koridorunda haberi aldı. Sandalyeye oturan kadın, çantasından çıkardığı silahı kalbine doğrultarak tetiği çekip intihar etti. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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