GEÇTİĞİMİZ aylarda kök hücre tedavisi gören gazeteci ve akademisyen Zafer Özdemir, bağışıklık sisteminin kök hücreleri kabul etmemesi üzerine yeniden tedavi altına alınmıştı. Zafer Özdemir'den kötü haber geldi. Zafer Özdemir'in cenazesi, bugün İstanbul Maltepe'de bulunan Gülsuyu Cemevi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kaynarca Aydınlı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Gazeteci Özdemir’den kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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