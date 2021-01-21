Müge Anlı canlı izle 21 Ocak Perşembe!

Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

12 yaşındaki küçük kız bulundu. Annesiyle tartışıp evden kaçmıştı. 12 yaşındaki küçük kız gece üşüdüğü için hastaneye sığındı. Gelen bilgi üzerine aile hastaneye doğru yola çıktı. 24 saat sonra birbirlerine kavuşan anne-kız polis merkezine gittiler. İfadesi alınan küçük kız ailesine teslim edildi.

15 yaşındaki Leyla'nın bulunduğu haberi verildi. Leyla'nın Bolu'da olduğu ve kaçtığı kişinin şu anda gözaltında olduğu söylendi. Leyla'nın şu anda sosyal hizmetlerde olduğu ailesinin bugün gidip alacağı ve ailesinden özür dileyip pişman olduğunu söyledi. Kahraman Akkaya'nın polis tarafından bulunduğu kolunda sevgi izi olduğu ve sevgi izi numarası sayesinde Kahraman Akkaya olduğu tespit edildiği anlaşıldı. Arif Verimli Âlime Hanım'ın bayılması üzerine elektrosu çektiklerini beynin ürettiği elektriği çektiklerini açıkladı. İnsan refleks olarak kan akan yere merakı ile bakacağını ama Alime'nin kan akan yere bakmadığını ve şak diye bayıldığını ama bunun 2 saat sürmeyeceğini mesafenin çok uzak olmadığını da düşünülmesi gerektiğini belirtti. Serada kullanılan daldız denen demirle Ali Toprak'ın öldürüldüğü söylendi. Bir kez değil defalarca bu alet ile vurulduğuna dikkat çekildi. 7-8 defa vurulduğu eklendi. Cinayetin ardından olay yerine giden kişi konuştu.''yüzükoyun yatıyordu ve kan yoktu'' dedi.