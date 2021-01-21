Sürücülerin korkulu rüyası köprü

AYDIN'IN Söke ilçesindeki Sarıçay-1 Köprüsü'nün güvenlik korkuluklarının yetersiz olması sürücülerin yüreğini ağzına getiriyor. Söke'de en eski yol ağlarından biri olan ve 1955 yılında yapılan Söke-Bağarası Karayolu'nun Burunköy Mahallesi girişinde yer alan, içi yaz kış su dolu azmakların üzerine kurulu köprülerden biri olan Sarıçay-1 Köprüsü sürücülerin korkulu rüyası oldu. Köprüde yaklaşık 3 metre eksik olan korkuluklar, kazalara davetiye çıkarıyor. Vatandaşlar, artan araç sayısı nedeniyle mevcut yolun trafik yükünü çekmekte zorlandığını ve köprü üzerlerinde kazaların meydana geldiğini söyledi. Köprüde güvenliğin sağlanmasını isteyen vatandaşlar, "Bu köprüden korku içerisinde geçiyoruz. Can kaybı yaşanmaması için köprüdeki güvenlik önleminin arttırılmasını bekliyoruz" dedi.