Uzman isimden korkutan uyarı! Koronavirüs 'Geçirgen Bağırsak Sendromu'na neden oluyor

Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Kerem Korkut, bütün dünyada sindirim sistemi problemleri ile strese ve yanlış beslenmeye bağlı olarak 'Geçirgen Bağırsak Hastalığı Sendromu'nun arttığına dikkat çekti. Dr. Korkut, pandemi döneminde koronavirüs tedavisi görenlerin aynı zamanda 'Geçirgen Bağırsak Hastalığı Sendromu'na yakalanma riski olduğunun altını çizdi. Dr. Kerem Korkut, bireylerin yaşam kalitesini düşüren hastalığın tedavisinin, doğru ve sağlıklı beslenmeyle başladığını belirterek, şunları anlattı:



"Beslenme kültürü çok önemli. Hastalığın tedavisinde gıda güvenliği, sağlıklı gıda kavramı, kişinin tüketmesi gereken besinlerin doğru seçimi, uygun miktarda su kullanımı, gıda hijyeni gibi kavramlar yerine oturmalı. İyileştirme gıdalardan başlıyor. Gıdaların bozulmaması için kullanılan koruyucu kimyasallar, bağırsak bariyerini bozuyor. Bariyer bozulduktan sonraki süreçte, sindirimde şişkinliğe, gaz ağrılarına, kramplara, mide problemlerine, hazımsızlığa yol açabilir. Sonrasında da ilerleyen kronik hastalıklar ile değişik alerjiler kendini gösterebilir. Hastalığın son yıllarda artışının en önemli sebebi de endüstriyel gıdaların çok fazla tüketilmesi" dedi.





'KORONA BAĞIRSAK BARİYERİNİ BOZUYOR'

Koronavirüs tedavisi görenlerin de bu süreçte bağırsak sağlığının olumsuz etkilendiğini hatırlatan Dr. Kerem Korkut, "Enfeksiyonun bağırsak bariyerini bozduğu araştırmalarda ortaya çıktı. Korona hastalarının kanında, çok fazla iltihap görülüyor. İltihap, aslında 'Geçirgen Bağırsak Sendromu'ndaki bozulmuş bağırsak bariyerinin daha da kötü hale gelmesine neden oluyor. Özellikle, romatizma hastalığı, kronik diyabet, hipertansiyon gibi hastalığı olanlar, kök nedeni olarak sorgulanan bağırsak bariyerindeki bozulma çok daha kötüye gidebilir. Bu hastalar, koronavirüs enfeksiyonunu ağır geçiriyor. 'Geçirgen bağırsak sendromu' semptomlarını yaşayanların özellikle bu dönemde endüstriyel beslenmeden kaçınarak sağlıklı gıdalar tüketmesi önemli" diye konuştu.



HASTALIK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Besinlerin bağırsaklarımızda parçalanmaya, sindirilmeye ve bir filtre gibi emilmeye devam ettiğini söyleyen Dr. Korkut hastalığa sistemde yaşanan aksaklıkların neden olduğunun altını çizdi. Korkut, "Bağırsak hücreleri sıkı bağlantılar ile bitişik bir şekilde dizilmiştir ve bu haliyle bir filtreyi andırmaktadır. Bu filtre sayesinde bağırsaklarımızdan kanımıza yalnızca sindirilmiş besinler, sıvılar, vitamin ve mineraller gibi zararsız maddeler geçebilirler. Eğer bağırsak hücreleri arasındaki bu sıkı bağlantı bozulursa kanımıza zararlı organizmalar ve toksinler gibi istenmeyen maddeler de karışabilirler. Hastalığın daha büyük sağlık sorunlarına neden olmaması için tedavi edilmesi gerekir" dedi.





Tedavide uyguladıkları yöntem hakkında da Korkut, "Bu hastalığı yaşayan kişilere yapılan intolerans testleri ile bir eliminasyon diyeti uyguluyoruz. Bağırsak mikrobiyotalarındaki bakteri sayılarını kontrollü şekilde azaltıyoruz şeklinde bilgi verdi. Geçirgen Bağırsak Hastalığı Sendromu risk grubunda ise bağışıklık sistemi zayıf olanlar, deri hastalıkları, nörolojik hastalıklar, vitamin eksikliği olanlar, tedavi edilemeyen depresyon, migren, kabızlık- ishal, kronik yorgunluk ile kilo verme de sorun yaşayanlar bulunuyor" dedi.

