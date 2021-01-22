Akıncı 4. bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölüm canlı izle

AKINCI DİZİSİNDE BU HAFTA

Cevdet, polis sorgusundan kurtulmanın yollarını araraken Nergis de babasının 'gerçekte' kim olduğunu öğrenmek için Kemal'den yardım ister. Lukas görevden alındığını öğrendiğinde ülkeden ayrılmadan önce Akıncı'ya karşı savaş açmak için güç toplar. Lukas'ı takipte olan Akıncı için bu savaş beklediği fırsattır ama Lukas beklenmedik bir hamle yapar. Gizli Yapı, yetki alanının dışına çıkan Lukas için ölüm emri verir ve bu görev Cevdet Emiroğlu'na verilir. Bunu öğrenen Lukas, Cevdet'i Nergis üzerinden vurmayı planlar. Üstelik bu kez Akıncı, Nergis'in yardımına koşamayacak kadar uzaktadır. Nergis'i kurtarmak için sürpriz bir isim ortaya çıkar.

AKINCI 4. YENİ BÖLÜM İZLE