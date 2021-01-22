Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00 itibarıyla başladı.

Kısıtlama, 25 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. İçişleri Bakanlığı ise uygulanan kısıtlamaya yönelik detayları açıkladı.

10.00-17.00 ARASI HİZMET VERECEK İŞ YERLERİ

Bu kapsamda;

Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler; cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

PAKET SERVİS 24.00'E KADAR SÜRECEK

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

YEMEK SİPARİŞİ VERİLEBİLECEK Mİ?

Online sipariş firmaları da cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebilecek.