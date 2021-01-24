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Haberler Yaşam Bakan Koca açıkladı! İkinci parti koronavirüs aşısı pazartesi günü Türkiye'de olacak

Bakan Koca açıkladı! İkinci parti pazartesi günü 'de olacak

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanacak inaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşının, yarın sabah 'de olacağını bildirdi.

Bakan Koca açıkladı! İkinci parti koronavirüs aşısı pazartesi günü Türkiye'de olacak
AA

24.01.2021, 14:05 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021, 14:21

Koca, Twitter hesabından, Türkiye'ye yapılacak ikinci aşı sevkiyatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) aşılar, pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar, aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak." bilgisini verdi.

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