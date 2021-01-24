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İzmir'de hava nasıl olacak? 'den Ege'ye son dakika uyarısı! 24 Ocak Pazar ...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi? Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, , Ege'nin batısı ve 'in sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların 'nin güneyi, İzmir il geneli ve Balıkesir’in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte, doğusunda yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor. İşte 24 Ocak Pazar ...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Ege'ye son dakika uyarısı! 24 Ocak Pazar hava durumu...
İHA

24.01.2021, 09:19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenmekte. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu'da kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney, güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/sa), Kuzey Ege kıyıları ile Marmara'nın batısı ve güneyinde yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 9
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 13
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Adana: Parçalı ve az bulutlu 15
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -2
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 9

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