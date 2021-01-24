Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenmekte. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu'da kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney, güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/sa), Kuzey Ege kıyıları ile Marmara'nın batısı ve güneyinde yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 9
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 13
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Adana: Parçalı ve az bulutlu 15
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -2
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 9
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Ege'ye son dakika uyarısı! 24 Ocak Pazar hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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