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ile cilt bakımı yapıyorsanız dikkat!

Ciltlerine bakım yapmak isteyenlerin her duyduğu yönteme inanmamaları gerektiğini söyleyen güzellik uzmanı , “ gibi asitli gıda maddeleri yüzlerine sürmesinler. İleride yüzlerinde lekeler oluşabilir” dedi.

Limon ile cilt bakımı yapıyorsanız dikkat!
İHA

24.01.2021, 11:17

Yaz aylarında sıcaklar nedeniyle oluşan cilt sorunlarının yanı sıra sert soğukların başladığı bu günlerde de birçok kişi cilt kuruluğu başta olmak üzere cilt sorunlarından yakınırken, kış aylarında cildin daha çabuk kuruduğunu söyleyen güzellik uzmanı Ayşe Işık, sağlıklı bir cilt için ayda bir kez cilt bakımı yapılması gerektiğini söyledi. İnsanların daha ekonomik olsun diye evde bir takım uygulamalar yaptığını ifade eden Işık, "Limon, karbonat ve pirinç unu gibi şeyleri yüzlerine sürmesinler. Özellikle asitli olan ürünler ciltte lekelere neden olabilir. Bunun yerine gerçek gül suyu ile yüzlerine bakım yapabilirler" dedi.



Kuru soğuklarda cildin en büyük düşmanının kuruluk olduğunu ifade eden Işık, "Kış aylarında cildimiz kendini koruyabilmek için daha çok direnç gösterdiği için kırışıklık da artar. Bunlara karşı küçük önlemler alabiliriz. Güneş koruyucu krem ve çok pahalı olmasına gerek olmayan nemlendirici kremlerle bakım yapılabilir" diye konuştu.

Evde kullanılan lambalar ve telefon ışıklarının da UV etkisi yaptığını ifade eden Işık, "Bunlara karşı da kendimizi korumalıyız. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez güneş koruyucu kullanmalıyız" dedi.

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