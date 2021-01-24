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Haberler Yaşam Rus aşısı için anlaşma imzalandı

aşısı için anlaşma imzalandı

(RDIF), korona virüse karşı geliştirilen aşısının ’de üretimi için Türk ilaç firması ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

Rus aşısı için anlaşma imzalandı

24.1.2021

Rusya ile Türkiye arasında geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın korona virüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısının ortak üretimi konusunda görüşmelerin başladığı duyurulmuştu. RUSYA Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasında ilk adımın atıldığı duyuruldu. Rusya ile Türkiye arasında aşının Türkiye'de ortak üretimi ile ilgili anlaşma yapıldığı bildirilerek, "RDIF, Türkiye'de Sputnik V aşısının üretimi için Türkiye'nin önde gelen bir ilaç firması ile anlaşma imzaladı ve üretim için teknoloji transferine başlandı" denildi.

YILDA YARIM MİLYON AŞI
Anlaşmaya göre, Türkiye'de yılda yarım milyon aşı üretiminin gerçekleşmesi planlanırken, ayrıca bu üretim hacminin artırılmasına yönelik görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Türkiye'de yapılan üretimin hem iç hem de dış pazara yönelik olacağı vurgulanarak, "Sputnik V aşısı hem Türkiye'deki iç pazara hem de diğer ülkelere tedarik edilecek" ifadeleri kullanıldı.

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