“Kanser hastaları korona aşısı olabilir”

KANSER hastalarının bu günlerde en çok sorduğu sorunun "Korona virüs aşısı yaptırmalı mıyım?" sorusu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Rüçhan Uslu, özellikle kemoterapi almayan, kontrollere giden veya henüz tedaviye başlanmayan kanser hastalarının rahatlıkla korona virüs aşısı olabileceğini belirtti. Halen kemoterapi gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla tedavi gören kanser hastalarında ise durumun biraz farklı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Rüçhan Uslu, "Kemoterapi gören hastalara uygulanan grip aşısı ve zatürre aşısından elde edilen tecrübeler, bu tür aşıların kemoterapi gören hastalara da uygulanabileceğini gösterdi. Aşı sonrası bağışıklık geliştirme oranı normal insanlara göre biraz daha az olsa da bu tip aşılardan kemoterapi gören hastaların da önemli ölçüde fayda görebileceği gösterildi. Bu nedenle bu hastalara da korona virüs aşısı yaptırılması önerilir. Lösemi gibi hematolojik kanser tanısı olan ve yüksek doz kemoterapi alan, bağışıklık sistemi aşırı baskılanmış hastaların doktorlarına danışarak korona virüs aşısı olmalarıdır. Bu hastalara aşı, tedavileri bittikten sonra uygulanabilir" dedi.

TOLGA TEKİN