Müge Anlı canlı izle 25 Ocak Pazartesi!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 25 Ocak Pazartesi Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Ferdane Kurt, otel odasında çocuğunun yanında boğularak öldürülmüştü. Katil zanlısı 4 çocuk annesini öldürüp kaçmış bir türlü yakalanmamıştı. Katil zanlısı ile ilgili sıcak gelişmeyi Müge Anlı açıklıyor. Firari katil zanlısı yakalandı... Katil zanlısı Cemil Yar'ın kaçarken kullandığı taktiğin labirent taktiği olduğu ifade edildi. Önce metroya bindiği ve sonra defalarca vasıta değiştirip minibüsle Güvercintepe mevkiine gittiği ve oradan da en son Başakşehir'de bir tekstil atölyesine sığındığını ve orada alışveriş yaptığı bakkal tarafından tanınıp yakalandı. Polisleri karşısında gören katil zanlısının ilk sözünün "beni nasıl buldunuz?" diye sorduğu söylendi. Cinayet nerede, nasıl işlendi? Alime Toprak'ın eşini nasıl bulduğuyla ilgili anlattıkları ikna etmekten çok şüpheleri daha da üzerine çekiyordu. 44 yaşındaki sera işçisinin ölüme neden olan darbeyi aldığı yerdeki ipuçları anlatılanlarla uyuşuyor mu? Alime Toprak bildiklerini saklıyor mu? Kan izlerinin diğer kapının altında da olduğunu ve bu bulguların farkı şeyler söylediğini belirtti. Seranın başka kapısı var mı? Canlı yayında kocasını öldürdüğünü itiraf etti. Âlime Hanım cinayet nedenini burada anlatmak istediğini yalnızken anlatacağını şu ana kadar iki çocuğunu koruduğunu ama başaramadığını eşinin kendisine ve çocuklarına işkence yaptığını onları geçtiğini ama son yaptığına dayanamadığını burada söyleyemediğini ifade etti.