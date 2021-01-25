Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 25 Ocak Pazartesi Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 25 Ocak Pazartesi Müge Anlı'da yaşananlar...

MÜGE ANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA BUGÜN NELER YAŞANDI?

Canlı yayındaki itirafla ilgili gelişmeler. Alime Toprak kocasını öldürdüğünü canlı yayında Müge Anlı'ya itiraf etmişti. Yayının ardından gözaltına alınan Alime Toprak, seradaki cinayete ilgili ifadesinde ne anlattı? Mersin Anamur'dan gelen ekipler Alime Toprak'ı teslim aldı. Katil zanlısı genç kadın Mersin'e götürüldü. 5 ay sonra cinayeti itiraf eden genç kadın, kocasını tek başına öldürdüğünü söyledi. Alime Toprak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Durali Amca canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Müge Anlı Alime'nin kendisini sahipsiz hissettiğini açık olduğunu söyledi. Durali Amca damadının kızının böyle bir şey yapacağına aklına gelmediğini damadının kızını kendi yanında bile dövdüğünü söyledi. Köy sakinleri konuştu. Ahmet Yaşar Bey Alime'nin tek doğru cevabının Ali'nin üzerinin çıplak olduğu konusu olduğunu cesedin başında Alime'nin gözünden ne olduğunu anladığını daha önceden onları hiç tanımadığını ileri sürdü. Alime Toprak'ın cinayeti itiraf ettikten sonra Mersin Anamur'a götürüldü. Polis ekipleriyle yapılan tatbikatta suç aleti ''daldız'' muz serasında çıktı.