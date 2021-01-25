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Haberler Yaşam Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı

Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı

Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı

25.1.2021

DENİZLİ'DE yüksek gerilim hattına çıkan ve polis ekipleri ikna edeceği sırada elektrik akımına kapılan Mehmet Taşkın (44) hastanede hayatını kaybetti. Önceki akşam Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Taşkın, ikinci kez aynı yüksek gerilim hattına çıktı. İtfaiye ve polis ekipleri Taşkın'ı ikna edeceği sırada elektrik akımına kapılarak yere düştü. Ağır yaralanan Taşkın yaşamını yitirdi. Yaklaşık 1 ay önce alkollü araç kullandığı için trafik cezası yiyen Mehmet Taşkın, yüksek gerilim hattının bulunduğu direğe çıkmıştı. Yarı çıplak halde uzun süre direkte kalan vatandaş, müzakereci polis ve psikoloğun çabalarıyla ikna edilmişti.

SEBAHATTİN ALP

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