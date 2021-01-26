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Boyları küçük hayalleri büyük

Raşitizm isimli genetik hastalığı nedeniyle 1 metre 30 santim boyu ve ayakları doğuştan eğri olan 20 yaşındaki Tıp Fakültesi öğrencisi Huriye Yaman, doktor olma hayali için önündeki tüm engelleri aşıyor.

Boyları küçük hayalleri büyük

26.1.2021

Aynı hastalığa sahip olan anne babası koltuk değneği olmadan ayağa kalkabilmek için ameliyat olan doktor adayı Huriye'ye hayatını adadı. Mersin'in Silifke ilçesinde ilkokul, ortaokul ve liseyi birincilikle bitiren Huriye, üniversite sınavında elde ettiği derece ve okul birincisi kontenjanı ile iki yıl önce Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Engelli Yaman çifti, okul hayatında tek başına zorluk yaşamaması için engelli kızlarının peşinden gelerek Aydın'a yerleşti.

AYAĞA KALKABİLMEK İÇİN

TIP Fakültesi'ne başlayan kızı Huriye'nin yolcu minibüsüne binememesi nedeniyle baba Yusuf Yaman, engelli aracıyla kızını fakülteye götürüp getirirken Huriye, derslerindeki azmiyle örnek oldu.

İLK yılın ardından üniversitede uzaktan eğitime geçilmesiyle derslerini evden takip eden genç kız, okuldaki eğitmenlerinin tavsiyesiyle koltuk değneksiz ayağa kalkabilmek için 19 Ocak'ta bir dizi ameliyat oldu. Bacağında eğri kemiklerin kırılıp düzeltilmesinin ardından yatağa mahkum kalan Huriye'nin tüm ihtiyaçlarını annesi Naciye Yaman ve Silifke'den gelen arkadaşı karşılıyor. Doktor olabilmek için tüm zorluklara göğüs geren Huriye, "Ailemin hakkını ödeyemem. Engelli maaşları dışında gelirleri yok. Onlara yük olmak beni üzüyor. Hayırseverlerden burs desteği olursa çok sevinirim" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

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