Ege 10 derece soğuyacak

Soğuma ile birlikte tropik kasırga olasılığı ortadan kalktı. Ege Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece birden düşecek. Bazı şehirlerde kar olasılığı var.



YAĞMUR VE FIRTINA



İZMİR yeni haftayı yağış ve fırtına ile karşıladı. Yağışlar bugün akşama kadar belirli aralıklarla sürecek. Sıcaklıklar 10-12 derece birden azalacak. Karayelin etkisiyle rüzgar fırtına boyutuna yükselecek ve yağış kuvvetli olacak. 400 metre rakımlı bölgelerde kar bekleniyor. Manisa'da da hafta boyunca yağışlar etkili olacak. Bugün kentte sağanak yağış beklenirken, yarın ve Perşembe günü hava 8-9 derece birden soğuyacak. Cuma gününden itibaren ise havalar tekrar ısınmaya başlayacak. Aydın'da yağışlı haftalar bu hafta etkisini gösterirken hava sıcaklıkları 6 ila 8 derece arasında düşecek.



İÇ KESİMLERE KAR

BUGÜN sağanak yağış etkili olurken, yarın yağışların şiddeti artacak. Muğla'da bugünden itibaren kuvvetli sağanak yağışların etkisine girecek. Yarından itibaren hava sıcaklıkları 4-6 derece birden düşerken, Perşemben ve Cuma günü gece sıcaklıkları 0'ın altına kadar düşecek. Denizli'de de hava sıcaklıkları bir hayli düşecek. Bugünü kentte yağmurun etkisinin hafif olacağı tahmin edilirken, yarın kuvvetli sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Perşembe günü karla karışık yağmurun etkisi altına girecek kentte sıcaklıklar 6 ila 9 derece birden düşecek.



BUGÜN kentte yağmurun etkisinin hafif olacağı tahmin edilirken, yarından itibaren soğuyan havanın etkisiyle yağışlar, karla karışık yağmura dönecek. Perşembe günü kar yağma ihtimali var. Sıcaklıklar 6 ila 10 derece birden düşerken, yarın ve Perşembe günü gece sıcaklıkları 0'ın altında 4 ila 8 derece olacak. Balıkesir'de hava sıcaklıkları 9 derece düşerken karla karışık yağmur yağma ihtimali var. Uşak'ta ise Perşembe günü kar yağışı bekleniyor.

MERT ALPDÜNDAR