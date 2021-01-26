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Haberler Yaşam İPini koparan başkanı Jandarma affetmedi

İPini koparan başkanı Jandarma affetmedi

Pandemi nedeniyle yasak olmasına rağmen arkadaşlarıyla birlikte deve çiftliğinde 54. yaş gününü kutlayan 'nin İYİ Partili Başkanı ve arkadaşlarına Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 11 bin 700 lira ceza kesildi.

İPini koparan başkanı Jandarma affetmedi

26.1.2021

Aydın İncirliova Belediyesi'nin İP'li Başkanı Aytekin Kaya'nın 54'ncü yaş gününü arkadaşlarıyla birlikte kendine ait deve çiftliğinde maske ve mesafe kurallarını hiçe sayarak alkol masasında kutlarken çekilen görüntüleri, belediye çalışanı olan eski makam şoförü tarafından sosyal medyadan canlı paylaşılmıştı.



İHBAR KABUL EDİLDİ
BÜYÜK tepki çeken gören görüntülerle ilgili Başkan Kaya, görüntüleri paylaşan belediye çalışanı Mehmet Üstüner'i "Beni Türkiye'ye rezil ettin" diyerek fırçaladı. Görüntüleri ihbar kabul eden Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, görüntülerde Başkan Kaya ile birlikte eğlendiği 12 kişiyi tespit etti. Başkan Kaya ile birlikte tespit edilen 12 kişiye Kovid-19 kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 11 bin 700 lira ceza kesildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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