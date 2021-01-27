2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı 2021 yılında ne zamana denk geliyor? sorusu merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler takviminde bayram tarihlerini de açıkladı. İşte 2021 Ramazan Bayramı takvimi...

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre 2021 Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. 12 Nisan gecesi ilk oruç için sahura kalkacak.

Ramazan Bayramı ise bu sene 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Mayıs ayının 13, 14, 15'i Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. İslamiyet inancına göre İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi ise bu yıl 8 Mayıs 2021'e denk geliyor.