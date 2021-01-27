İzmir'de hava nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? 27 Ocak Çarşamba hava durumu..

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde azalacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar yağışlı 10

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, Avrupa Yakası'nın batısı ile akşam saatlerinde il geneli karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı 7

İzmir: Çok bulutlu ve yağışlı (Kıyılarda sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 12

Adana: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 16

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; kuvvetli, batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor) 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 3

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 9