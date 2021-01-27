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Haberler Yaşam Şoför Merve yollarda

Şoför Merve yollarda

Şoför Merve yollarda

27.1.2021

MUĞLA Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne hizmet alımı kapsamında ilk kadın şoför görevine başladı. Evli ve 2 çocuk annesi 30 yaşındaki şoför Merve Yıldız, çalışma arkadaşlarının kendisine çok destek olduğunu söyledi. Ev hanımı olduğunu ve 10 yıllık ehliyetinin bulunduğunu belirten Yıldız, "Otomobil kullanıyordum. Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne şoför olarak bu ay içinde işe başladım. İşimden çok memnunum" dedi.

FERDİ YAVUZ

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