  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Ünlü oyuncunun İzmir dönüşü aracı takla atmıştı... Tolgahan Sayışman kaza anını ilk kez anlattı!

Ünlü oyuncunun dönüşü aracı takla atmıştı... kaza anını ilk kez anlattı!

, geçtiğimiz haftalarda ’den İstanbul’a dönerken büyük bir atlattı. Aracı takla atan Tolgahan Sayışman kaza sonrası ilk kez konuştu. Ortaköy'de görüntülenen Tolgahan Sayışman muhabirlerin kaza ile ilgili sorularını yanıtladı. İşte Tolgahan Sayışman'ın anlattıklarıyla kaza anı...

Ünlü oyuncunun İzmir dönüşü aracı takla atmıştı... Tolgahan Sayışman kaza anını ilk kez anlattı!
SABAH

27.01.2021, 09:30 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021, 11:11

Tolgahan Sayışman önceki gün Ortaköy'de objektife yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda İzmir'den İstanbul'a dönerken trafik kazası geçiren ünlü oyuncu, "Büyük bir kazaydı. Ucuz atlattık" dedi.

Arkadaşının kullandığı araç takla atan Sayışman, "Aracı arkadaşım kullanıyordu. Hava yağmurluydu. Öndeki araç, bariyerlere girerek kaza yaptı. Arkadaşım, o araca çarpmamak için panikle hareket edince, kayarak yoldan çıktık ve takla attık" diye konuştu.

GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR GEÇTİ

Ünlü oyuncu "Kaza anında neler hissettiniz" sorusunu şöyle yanıtladı: "Göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Hiçbir şey hissetmedim. Kolumda ve bacağımda ufak tefek yaralanmalar var ama çok da abartılacak bir durum yok, çok şükür iyiyim" dedi.

Sayışman muhabirlerin "Kazadan sonra ilk kimi aradınız" sorusunu ise "Kimseye panik yaşatmak istemedim. Böyle durumlarda çok soğukkanlı olurum. Arkadaşım biraz panikledi, onu sakinleştirdim. Sonra da evimize döndük" diyerek yanıt verdi.

ALİNA İLE BULUŞMAYA GİDİYORUM

Eşi Almeda Abazi ile ikinci kez bebek heyecanı yaşayan Tolgahan Sayışman, "Kızımız Alina'yı mayıs sonu, haziran başı gibi bekliyoruz" dedi.

Eşiyle kontrol için doktora gideceklerini belirten oyuncu, "Şimdi Alina'yla buluşmaya gidiyorum. Detaylı kontrol var, oraya gideceğiz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ünlü oyuncunun İzmir dönüşü aracı takla atmıştı... Tolgahan Sayışman kaza anını ilk kez anlattı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.