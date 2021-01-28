Bir Zamanlar Çukurova 81. bölüm izle

Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde heyecanlı dakikalar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Nefes kesen sahnelerin yer aldığı 81.bölümde Yılmaz'ın tüm mal varlığını satması, Behice ve Müjgan'ın tüm planlarını alt üst edecektir! Milyonlar gelecek diye otelde lüks bir hayat süren iki kadın, şimdi hem mirassız kalmanın hem de otelin parasını nasıl ödeyeceklerinin derdine düşecektir. Peki Bir Zamanlar Çukurova 81.bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 81.BÖLÜM İZLE

"İKİNİZİ DE YAŞATMAM!"

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da Züleyha'nın hanım ağalığı ile barış dolu yeni bir dönem başlamıştır. Hünkar'ın geleneklerini devam ettiren Züleyha toplu nikah için tüm hazırlıkları tamamlar. Konak da iki gelin verecektir: Gülten ve Fadik! Düğün, uzun bir aradan sonra şehre yeniden neşe getirir. Fekeli ve Züleyha'nın şahitliğinde neşe içinde bir düğün yaşanacaktır. Ancak düğün boyunca Fikret yine gözünü Demir'den ayırmaz. Hatta düğün telaşının arasında, artık planının bir sonraki aşamasına geçecek fırsatı da bulur!